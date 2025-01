Junta de Freguesia de São Martinho entrega duas bicicletas eléctricas à PSP

A Junta de Freguesia de São Martinho entregou esta quarta-feira, 8 de Janeiro, duas bicicletas eléctricas à Polícia de Segurança Pública (PSP), no âmbito do projecto 'Eco-Freguesias'.

A presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, esteve presente na cerimónia de assinatura do protocolo, acompanhada pelo Comandante Regional da PSP, Abreu Matos, e pelo presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Marco Gonçalves.

Na ocasião, Cristina Pedra felicitou a Junta de Freguesia de São Martinho pela iniciativa "pioneira" no Município do Funchal.

A edil funchalense sublinhou a importância das bicicletas eléctricas como uma ferramenta adicional para o trabalho dos agentes da PSP: “Estas bicicletas, com motores eléctricos, permitirão aos agentes realizar a sua actividade com menor esforço físico, facilitando a mobilidade e a eficiência no desempenho das funções”.

“Com estas bicicletas, a polícia poderá desempenhar um papel ainda mais próximo e eficaz, consolidando São Martinho como uma freguesia de referência no que respeita à proximidade e mobilidade sustentável” sublinhou a autarca.

Cristina Pedra enalteceu ainda o carácter sustentável do projecto desenvolvido pela Junta de Freguesia de São Martinho, que, vincou, "tem sido realizado com muita vitalidade em prol da proximidade com a comunidade".