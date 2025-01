Observadores da AIEA alertam para explosões junto a central nuclear na Ucrânia

Observadores da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) destacados na Ucrânia relataram no domingo ter ouvido fortes explosões perto da central nuclear ucraniana em Zaporijia, foi hoje divulgado.

Em comunicado, a organização sediada em Viena salienta que as explosões coincidem com relatos de um ataque com 'drones' contra o centro de treino da central.

O ataque "representa mais uma ameaça à segurança nuclear da maior central nuclear da Europa", alertou o diretor-geral, Rafael Grossi.

A equipa de observação da AIEA em Zaporijia relatou ter ouvido duas fortes explosões vindas de fora do perímetro da central na tarde de domingo.

Na nota publicada no 'site' da agência é descrito que se ouviram tiros de metralhadora vindos do local.

Segundo observadores internacionais, a intensidade das atividades militares nas proximidades da maior central nuclear da Europa, ocupada pela Rússia desde março de 2022, aumentou durante o fim de semana.

"Um ataque contra qualquer central nuclear é completamente inaceitável", sublinhou Grossi.

Dado o aumento da atividade militar em torno da central, o diretor-geral da AIEA apelou à "máxima contenção" para evitar o "perigo claro" contra a segurança.

Nos primeiros dias da invasão da Ucrânia, o exército russo ocupou a central de Zaporíjia, uma central com seis reatores, considerada a maior da Europa.

A central atómica, gerida por pessoal ucraniano sob as ordens de especialistas russos, não está a gerar energia e está encerrada.