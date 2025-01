Já se cantam os reis no Porto Santo

O Largo das Palmeiras, no centro da cidade do Porto Santo, é cenário, esta noite, do cantar dos reis.

São três os grupos que sobem ao palco montado no referido espaço, numa iniciativa que decorre neste momento.

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, disse ao DIARIO que esta "é uma festa com grande tradição na ilha dourada, que é para preservar", realçando a importância deste tipo de iniciativas.

Para além do cantar dos reis, há um enorme bolo-rei no Largo das Palmeiras e que vai ser saboreado por muitas pessoas que estão assistir a este bonito evento.