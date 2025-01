Governo aprova plano para promover eólicas offshore

O Governo aprovou ontem em Conselho de Ministros o Plano de Afetação para as Energias Renováveis Offshore (PAER), que visa identificar as áreas com melhores condições para a instalação de parques de produção de energia de origem oceânica.

Este plano "procede ao ordenamento e identificação das áreas do espaço marítimo nacional, na subdivisão do Continente, que apresentam potencial para a exploração comercial de energias renováveis de origem ou localização oceânica", informou o executivo em comunicado.

O PAER é proposto pelo Ministério da Economia, através da secretaria de Estado do Mar e em articulação com o Ministério do Ambiente e Energia, que integra o Plano de Situação para o Ordenamento do Espaço Marítimo.

O arranque desta iniciativa visa dar cumprimento ao objetivo do Governo de instalar uma capacidade de 2GW (Gigawatt) no horizonte de 2030.

"Este plano visa contribuir para a independência energética nacional e para a autonomia energética da União Europeia, nomeadamente através da transição energética e descarbonização da economia", explica o Governo no comunicado com as conclusões do Conselho de Ministros realizado hoje.

Outro dos objetivos do PAER passa por "contribuir para o desenvolvimento sustentável da economia azul e de toda a fileira das energias renováveis offshore, salvaguardando os ecossistemas marinhos", acrescenta o Governo.