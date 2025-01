Presidente da Protecção Civil visitou bombeiros da Região

O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, acompanhado pelo Chefe de Divisão de Planeamento, Operações e Comunicações do Comando Regional de Operações de Socorro, iniciou, ontem, a visita a todos os corpos de bombeiros da Região Autónoma da Madeira, para apresentar cumprimentos ao principal Agente de Proteção Civil.

Richard Marques contou com a companhia do secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, nestes primeiros encontros. Segundo nota à imprensa, nesta primeira visita foram enfatizadas as prioridades estratégicas para os próximos três anos no sector dos Bombeiros da Região Autónoma da Madeira.

"O presidente destacou o trabalho em rede com uma forte aposta na inovação e optimização do sistema de Emergência e Protecção Civil, através de um processo de capacitação e organização operacional, sustentado na interoperabilidade e na resposta integrada, bem como na construção de capacidades diferenciadoras, tendo por base a realidade territorial e os crescentes desafios dos riscos inerentes", indica a mesma nota.

A formação especializada será também uma prioridade, como forma de valorizar e qualificar as mulheres e homens que diariamente materializam as múltiplas frentes de trabalho no âmbito da proteção e socorro.

As visitas de ontem decorreram na Companhia de Sapadores Bombeiros do Funchal e as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários Madeirenses, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Ponta do Sol, e da Calheta. Os encontros continuam na próxima semana.