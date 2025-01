Marcelo visitou hoje bombeiro de Odemira internado no Hospital de Santa Maria

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou hoje à tarde, no Hospital de Santa Maria, um dos bombeiros de Odemira feridos no despiste de quarta-feira, tendo constatado a "evolução muito positiva da sua situação clínica".

A visita de Marcelo Rebelo de Sousa foi anunciada já depois de ter acontecido e através de uma nota no sítio oficial da Presidência da República.

"O Presidente da República visitou esta tarde, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, o bombeiro que aí se encontra internado, inteirando-se da evolução muito positiva da sua situação clínica, e desejou-lhe as rápidas melhoras", pode ler-se.

De acordo com a nota, Marcelo Rebelo de Sousa "tem acompanhado de perto o estado de saúde dos elementos da corporação dos Bombeiros Voluntários de Odemira vítimas deste acidente".

Um dos quatro operacionais feridos com gravidade no despiste de um veículo de combate a incêndios, na quarta-feira, teve alta do Hospital de Portimão (distrito de Faro) na sexta-feira, enquanto outros dois permanecem internados, disse hoje à agência Lusa o comandante da corporação.

De acordo com Luís Oliveira, continuam internados um bombeiro no Hospital de Portimão e o que foi transportado para o Hospital de Santa Maria, hoje visitado pelo chefe de Estado.

O despiste do veículo de combate a incêndios desta corporação alentejana aconteceu na quarta-feira à noite, na estrada municipal que liga Boavista dos Pinheiros a Saboia, em Odemira (distrito de Beja). Ficaram feridos -- um dos quais sem gravidade -- cinco bombeiros entre os 37 e os 43 anos.

Um dos operacionais ferido com gravidade, Dinis Conceição, de 38 anos, que tinha sido helitransportado para o Hospital de São José, em Lisboa, acabou por morrer na sexta-feira.

O corpo de Dinis Conceição está em câmara ardente no Salão Nobre do Quartel da corporação desde a tarde de hoje.

As cerimónias religiosas terão início no domingo, às 13:30, naquele espaço, seguindo-se o cortejo fúnebre para o cemitério de Boavista dos Pinheiros, no mesmo concelho alentejano.

O comandante disse hoje à Lusa ter recebido a confirmação de que Marcelo Rebelo de Sousa e alguns elementos do Governo vão ao quartel, no domingo, para participar nas cerimónias.

O presidente da Câmara de Odemira, Hélder Guerreiro, corroborou hoje à Lusa esta informação: "O que me confirmaram foi que o Presidente da República, a ministra da Administração Interna [Margarida Blasco] e outros membros do Governo irão estar presentes, no domingo."