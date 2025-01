Protecção Civil reforça prevenção contra incêndios em edifícios

O Serviço Regional de Protecção Civil, através da sua Divisão de Segurança Contra Incêndios em Edifícios (DSCIE), incrementou a sua participação, na qualidade de entidade observadora, em simulacros de diversa índole durante o ano 2024, em comparação com o ano 2023.

"Com efeito, a DSCIE participou num total de 122 simulacros no ano transacto, superando os 113 realizados no ano anterior", revela à imprensa, acrescentando que "este reforço da participação dos técnicos afectos a este instituto público tem sido fundamental para dinamizar a promoção de segurança contra os incêndios em edifícios".

Adianta ainda que "a maioria destes simulacros decorreu em estabelecimentos escolares e entidades hoteleiras, sectores considerados prioritários devido à elevada concentração de pessoas e à importância da sua preparação para situações de emergência". Nesse sentido, conforme refere, "os dados mostram que em 2023 esta divisão participou em 93 simulacros em escolas e 20 em entidades privadas e públicas".

Em 2024, o número de participações como observadores aumentou para 101 participações nas escolas e 21 em entidades privadas e públicas". Serviço Regional de Protecção Civil

No seu entender, "estas actividades são importantes para testar a eficácia dos planos de emergência internos e para treinar os ocupantes destes estabelecimentos, especialmente as equipas designadas no plano, com o objectivo de criar rotinas de comportamento e aperfeiçoar os procedimentos de segurança".

Diz ainda que "a importância de integrar observadores especializados nestes simulacros, consiste em assegurar que os aludidos simulacros contemplam as melhores práticas e as exigências legais". E acrescenta: "A contínua realização de simulacros e o cumprimento das frequências legais são elementares para a manutenção de altos padrões de segurança em edifícios de diferentes categorias de risco".

De acordo com a legislação em vigor, os períodos máximos entre simulacros variam consoante o tipo de edifício e a categoria de risco. Os simulacros anuais são obrigatórios em edifícios escolares, hospitalares, lares de idosos, edifícios administrativos, comerciais, entre outros, pertencentes às categorias de risco mais elevadas. Já os simulacros bienais destinam-se a outras tipologias, tais como edifícios habitacionais e estacionamentos de risco moderado". Serviço Regional de Protecção Civil

O SRPC conclui, dizendo que "pretende continuar a reforçar o seu compromisso em 2025 relativamente à promoção da segurança contra incêndios e à protecção de pessoas e bens".

"A análise dos resultados destes simulacros contribui para identificar oportunidades de melhoria e para reforçar a cultura de prevenção e resiliência", salienta.