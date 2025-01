Protecção Civil pede "comportamentos adequados" perante risco de mau tempo

Lisboa, 03 jan 2025 (Lusa) - A Proteção Civil apelou hoje para que a população tenha cuidados redobrados, perante a previsão de mau tempo emitida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para os próximos dias.

"Adotar uma condução defensiva, não praticar atividades relacionadas com o mar, ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas e junto da orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis" foram algumas das recomendações hoje feitas em comunicado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Dez distritos do continente vão estar no domingo e na segunda-feira sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte, e condições favoráveis à ocorrência de trovoada e queda de granizo, informou hoje o IPMA.

Os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 06:00 de domingo e as 00:00 de segunda-feira, e Lisboa, Setúbal, Leiria e Coimbra entre as 06:00 e as 12:00 de domingo.

Em alguns locais, é esperado vento forte, com rajadas até 90 quilómetros por hora, queda de neve, precipitação forte e agitação marítima, segundo o IPMA.

Segundo a Proteção Civil, estas previsões aumentam os riscos de "inundações em zonas urbanas, transbordo do leito de alguns cursos de água, deslizamentos e derrocadas e piso rodoviário escorregadio".

A ANEPC recorda que "o eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado, sobretudo através da adoção de comportamentos adequados, pelo que, e em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis, se recomenda a adoção das principais medidas preventivas para estas situações".