Novo presidente da Protecção Civil participa no primeiro briefing operacional de 2025

O presidente do Conselho Directivo do SRPC, comandante Richard Marques, participou hoje, dia 6 de Janeiro, no primeiro briefing operacional de 2025 organizado pelo Serviço Regional de Protecção Civil, através do Comando Regional de Operações de Socorro.

"Estes briefings têm uma periodicidade semanal, sendo que, de forma extraordinária, podem ser realizados para análise de situações de cariz operacional excecional perante eventuais ocorrências especiais", revela à imprensa.

"O objectivo axial consiste em reunir todos os agentes de Protecção Civil e demais entidades que integram o Sistema Integrado de Operações de Protecção Civil da RAM, nomeadamente, corpos de bombeiros, Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, Autoridade Marítima, Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (Corpo da Polícia Florestal), Forças Armadas, Instituto Português do Mar e da Atmosfera - Delegação Regional, Serviços Municipais de Proteção Civil, Direcção Regional de Estradas, Laboratório Regional de Engenharia Civil e outras entidades e organismos públicos que, de acordo com o teor das suas competências, podem ser chamados a intervir em situações de excepção", acrescenta.

E conclui: "Nestes briefings as entidades são convidadas a expor as situações relevantes da semana anterior e perspectivar a semana seguinte, através da transmissão de informação operacional significativa, permitindo o apoio à tomada de decisão operacional por parte do CROS".