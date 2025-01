Aluno de Artes da Francisco Franco candidato ao prémio "Casa das Ciências 2025"

Após as ilustrações de Afonso Gama (2.º lugar) e Diana Santos (3.º lugar) terem sido premiadas no concurso "Casa das Ciências de 2024", mais um aluno, o finalista Rodrigo Teixeira, do Curso de Artes Visuais da Escola Secundária de Francisco Franco, foi destacado como candidato ao prémio "Casa das Ciências de 2025".

O trabalho distinguido retrata o insecto Tipula paludosa Meigen, executado com a técnica de lápis de cor no âmbito das Artes Visuais.

"A ilustração faz parte do projecto interdisciplinar 'As Potencialidades dos Insetos nos Ecossistemas' – 2.ª Edição, desenvolvido na disciplina de Desenho A pela turma 14 do 11.º Ano do Curso de Artes Visuais, durante o ano lectivo de 2023-2024, sob a orientação da professora Isabel Lucas", informa a escola. "Este insecto integra a colecção científica de entomologia do Museu de História Natural do Funchal", salienta ainda.

De referir que a equipa multidisciplinar é "constituída por professores das áreas do Desenho A, Físico-Química e Sociologia, em articulação com as dinâmicas dos Clubes, Núcleos e Projetos (CNP) da escola ESFF: LIS (Laboratório de Investigação Social) e Clube de Física e Química (CFQ)", conclui a nota.