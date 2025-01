Papa Francisco nomeia primeira mulher para gabinete chave da Igreja Católica

O Papa Francisco nomeou hoje a primeira mulher para chefiar um importante gabinete do Vaticano, escolhendo a freira Simona Brambilla para dirigir o departamento responsável por todas as ordens religiosas da Igreja Católica.

Trata-se de um passo importante no objetivo do líder religioso de dar a mulheres mais papéis de liderança, já que até agora havia mulheres apenas como número 2 em alguns gabinetes do Vaticano.

Com a nomeação da freira italiana uma mulher é nomeada, pela primeira vez, como responsável de um dicastério ou congregação da Cúria da Santa Sé, o órgão central de governo da Igreja Católica.

O boletim diário do Vaticano designa Brambilla como "prefeita" enquanto como co-líder, ou "pro-prefeito" foi nomeado um cardeal: Ángel Fernández Artime, um salesiano.

A agência noticiosa AP nota que um prefeito deve ser capaz de celebrar missa, um rito católico, e outras funções sacramentais que atualmente só podem ser realizadas por homens.

O departamento, conhecido oficialmente como o Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, é um dos mais importantes do Vaticano ao ser responsável por todas as ordens religiosas, desde os jesuítas e franciscanos até aos movimentos mais recentes e mais pequenos.

Brambilla, de 59 anos, integra a ordem religiosa dos Missionários da Consolata e era, desde o ano passado, a número 2 do departamento das ordens religiosas.

A freira substitui o reformado Cardeal brasileiro João Braz de Aviz, 77 anos.