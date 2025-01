"Shogun" conquista Globos de Ouro com prémios para "Hacks" e "Baby Reindeer"

A série japonesa "Shogun", que inclui personagens portuguesas, venceu os maiores prémios de televisão da 82ª cerimónia dos Globos de Ouro, entregues no domingo, no hotel Beverly Hilton em Los Angeles.

A série da FX dominou a categoria de drama e levou quatro estatuetas para casa: Melhor Série, Melhor Atriz para Anna Sawai, Melhor Ator para Hiroyuki Sanada e Melhor Ator Secundário para Tadanobu Asano.

O actor japonês, Tadanobu Asano, estrela da série "Shigun". Foto EPA/CAROLINE BREHMAN

"Nada desta série foi algo esperado", confessou o cocriador Justin Marks, ao aceitar a estatueta de Melhor Série dramática do ano. "Foi construída em cima das costas de muitos 'sins' destemidos que recebemos ao longo dos anos", continuou.

"É uma série a que vocês nunca deviam ter dito sim", gracejou, dirigindo-se aos patrões da Disney. "É um milagre que toda a gente ainda tenha um emprego".

Retrato ficcional sobre o Japão do século XVI, "Shogun" tem no elenco o português Joaquim de Almeida e o luso-canadiano Louis Ferreira. Já tinha triunfado nos Emmys em setembro.

"Estou tão feliz por estar aqui com estes grandes nomeados", exclamou o ator Hiroyuki Sanada, que usou o discurso de agradecimento para deixar uma mensagem inspiradora. "Aos jovens atores e criadores no mundo, sejam vocês mesmos, acreditem em vós próprios e nunca desistam".

Outra vencedora da noite foi a série "Baby Reindeer", da Netflix, considerada a Melhor Minissérie do ano.

"Isto é de loucos", disse Richard Gadd, que escreveu e protagonizou a série com base em factos verídicos que lhe aconteceram. "A forma como vocês abraçaram esta série significa tudo para mim".

Gadd deixou uma mensagem para os executivos da televisão, considerando que muitas vezes histórias sombrias e difíceis são rejeitadas porque há um equívoco sobre o que a audiência quer.

"Há algum tempo que há esta crença na televisão que histórias sombrias não vendem", afirmou. "Nós precisamos de histórias que se liguem à natureza complicada dos nossos tempos", continuou. "Lembrem-se de guardar algum dinheiro para que o pequeno criador conte a sua história".

"Baby Reindeer" também deu a Jessica Gunning o globo de Melhor Atriz Secundária em televisão. A britânica contou uma história de infância para ilustrar quão surreal o último ano tem sido devido ao sucesso do trabalho na Netflix.

"Não consigo acreditar que isto está a acontecer-me", exclamou. "Baby Reindeer mudou a minha vida".

Ainda em minissérie, foi Jodie Foster que levou o galardão de Melhor Atriz, pela interpretação da detetive Liz Denvers em "True Detective: Night Country". A veterana agradeceu ao povo indígena Iñupiaq, que habita as terras do Alasca há milhares de anos, por ter partilhado as suas histórias com ela.

Nessa categoria, Colin Farrel agarrou a estatueta de Melhor Ator, pela interpretação na série da HBO Max "The Penguin".

Em comédia, "Hacks" ultrapassou toda a concorrência. Foi a Melhor Série e voltou a dar a Jean Smart o globo de ouro de Melhor Atriz.

"Nunca pensei que ficaria tão contente por ser chamada de 'hack'", gracejou Smart, referindo-se ao título da série e à expressão pejorativa que indica mediocridade. "Estamos a meio da quarta temporada e ainda a divertir-nos imenso", partilhou.

Já o Melhor Ator em comédia foi Jeremy Allen White, por "The Bear", sendo que o ator não compareceu na cerimónia.

A comediante Ali Wong recebeu o globo por ter tido o melhor especial de comédia 'stand-up', com "Ali Wong: Single Lady" na Netflix.