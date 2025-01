Ventura anuncia que vai ser candidato pelo Chega

O líder do Chega, André Ventura, anunciou hoje, através de uma carta enviada aos deputados, que vai ser candidato a Presidente da República em nome do partido.

De acordo com esta carta a que a agência Lusa teve acesso, Ventura pede aos deputados "o maior sigilo sobre a situação", referindo que vai anunciar esta candidatura em 28 de fevereiro, às 20:00, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

"As razões são diversas, mas prendem-se essencialmente com a necessidade de termos uma candidatura que represente o espaço da Direita anticorrupção e anti-imigração sem confusão com os políticos que toda a vida defenderam o contrário e agora se pretendem apropriar do nosso espaço político", pode ler-se na mesma carta.

A notícia foi inicialmente avançada pela SIC Notícias.