13.ª edição do Prémio de Imprensa "Desporto com Ética" com candidaturas abertas

Decorre desde 1 até 31 de Janeiro de 2025 o período de submissão de candidaturas ao Prémio de Imprensa "Desporto com Ética 2024", uma iniciativa do Instituto Português do Desporto e Juventude, IP e do CNID-Clube Nacional de Imprensa Desportiva/Associação dos Jornalistas de Desporto, através do Plano Nacional de Ética no Desporto, do qual a Direção Regional de Desporto é parceira, informa a entidade governativa.

Esta "edição passará a acolher também trabalhos difundidos em rádio e televisão, além dos da imprensa regional e desportiva e/ou generalista", acrescenta, destacando que "este prémio tem por objetivo incentivar e distinguir a publicação de trabalhos na comunicação social que versem exclusivamente sobre temas relacionados com a ética no desporto".

Mais informações, regulamento e formulário de candidatura disponíveis neste link.

