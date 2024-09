"O que fica para a história é a gestão ruinosa e irresponsável do PSD", diz Filipe Sousa

Na sequência da iniciativa política, realizada ontem, pelo Grupo Parlamentar do PSD Madeira, o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, vem hoje, através de comunicado, criticar a postura adoptada pelos deputados sociais-democratas, relembrando atitudes passadas dos mesmos, especialmente quando lideravam a autarquia.

“Os senhores deputados do PSD, que, lá de vez em quando, se lembram do caminho para Santa Cruz, vieram ontem, num passeio de vedetas e vaidades, reclamar um alívio fiscal e redução de impostos em Santa Cruz", começa por dizer o líder autarca.

PSD diz que JPP bloqueia redução de impostos O Grupo Parlamentar do PSD Madeira realizou, hoje, uma iniciativa em Santa Cruz, com o objectivo de destacar o compromisso contínuo do Governo Regional na redução sucessiva e progressiva dos impostos desde 2015.

A esse propósito, Filipe Sousa relembra que "estes senhores" que agora pedem a redução de impostos, "foram os mesmos que, em 2013, tinham um programa de aumento global de impostos neste concelho, nomeadamente a taxa máxima para aquele imposto que é o mais penalizador para as famílias: o IMI".

"Foi o JPP que travou essa intenção e que, até hoje, mantém o IMI na taxa mínima, implementou o IMI familiar e prorrogou as isenções decorrentes do código do IMI. Só esta medida representou, até à presente data, mais de 40 milhões de alívio fiscal para todos os Santacruzenses. Repetimos, foram mais de 40 milhões de euros que o PSD pretendia retirar do bolso do Povo de Santa Cruz e o que o JPP impediu", sublinha.

Estes senhores que agora nos querem dar lições de gestão, as quais não aceitamos, foram os mesmos que aqui deixaram uma dívida que ainda estamos a pagar, mas apresentam propostas como se tivessem deixado os cofres camarários cheios de dinheiro. Estes senhores, que parecem perceber tanto de gestão, são os mesmos que governam esta Região, onde aumentam as listas e espera na saúde, onde um terço da população vive no limiar da pobreza, onde o custo de vida e o preço dos bens essenciais são os mais caros do País, onde persistem problemas na mobilidade e em tantas outras áreas económicas e sociais. Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz

O edil santacruzense frisa ainda que "estes senhores deveriam ser os primeiros a pedir desculpa ao povo de Santa Cruz, em particular e a todos os madeirenses em geral", em vez de virem "para aqui dar lições e falar do alto da sua arrogância, quando fariam melhor se centrassem a sua atenção nos problemas que persistem e que têm como único culpado o partido que governa esta Região há mais de 40 anos".

É porque apesar das mentiras e meias-verdades que apregoam, o que fica para a história é a gestão ruinosa e irresponsável do PSD que conduziu a Câmara Municipal à falência declarada, com todas as consequências daí resultantes e com a vergonha que ainda é hoje para todos os Santacruzenses. Filipe Sousa, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz

A terminar o comunicado, o autarca da JPP considera que em "boa hora" chegou a gestão do partido, explicando que o mesmo "foi capaz de inverter todos os cenários catastróficos herdados" e hoje existe "uma Câmara com pujança a todos os níveis, com capacidade de investimento invejável, sem dívidas a fornecedores e com um grande investimento nas políticas sociais, como nenhum outro município foi capaz de concretizar".

"A Presidência da Camara Municipal de Santa Cruz continuará com o seu propósito que servir a sua população e o seu direito é cumprir nosso o seu dever. E esse dever está a ser bem concretizado e à vista de todos menos na do PSD", finaliza.