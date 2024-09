Chega recusa introdução de casas de banho neutras nas escolas

O partido Chega (CH) Madeira, através do seu líder Miguel Castro, emitiu uma nota de imprensa na qual "vem publicamente repudiar a proposta submetida pelo PAN à ALRAM, para a introdução de casas de banho neutras nas escolas da Região Autónoma da Madeira". Para o deputado, "esta proposta é um reflexo claro da cultura 'woke' e da ideologia de género, que procuram desvirtuar os valores tradicionais e impor um conceito de identidade de género desconexo da realidade biológica. É inaceitável que se tente forçar este tipo de mudança nas nossas escolas, colocando em risco a formação saudável das nossas crianças e jovens", diz.

Continuando em defesa dessa recusa, Castro refere que "a fragilidade emocional típica das crianças, pré-adolescentes e adolescentes, em fases de desenvolvimento crucial, é algo que deve ser levado em conta quando se discutem medidas tão sensíveis. Muitos destes jovens enfrentam já desafios significativos na sua vida familiar, incluindo a exposição a situações de violência sexual desde tenra idade, o que, infelizmente, pode levar à normalização de tais experiências. A introdução de casas de banho neutras pode, para alguns, agravar a confusão e a insegurança emocional, em vez de proporcionar um ambiente seguro e acolhedor", argumenta.

Mais, o dirigente regional do CH frisa que "é particularmente preocupante que o PAN, partido que se autoproclama defensor do meio ambiente, tenha permanecido em silêncio absoluto em relação aos incêndios devastadores que recentemente assolaram a nossa região. Estes incêndios causaram a perda irreparável de várias espécies e espécimes endémicos da nossa terra, o que deveria ser uma prioridade para um partido verdadeiramente ecologista. No entanto, o PAN escolhe estar na linha da frente quando se trata de impor a sua agenda ideológica de género, ignorando as questões ambientais prementes que afetam diretamente o nosso território e as nossas comunidades".

Por isso, o Chega "afirma categoricamente que a Madeira e os madeirenses não precisam de partidos que se preocupam mais em promover ideologias extremistas do que em defender os interesses reais da nossa terra e do nosso povo. As nossas escolas devem ser um espaço de aprendizagem e desenvolvimento equilibrado, onde as crianças e os jovens possam crescer sem serem alvo de agendas ideológicas que não refletem os valores e as tradições da nossa sociedade".

Por fim, para Miguel Castro e o CH Madeira é crucial reiterar "o seu compromisso em continuar a lutar contra qualquer tentativa de impor a ideologia de género nas nossas escolas, defendendo sempre os interesses das crianças, das famílias madeirenses e da nossa identidade cultural. Não permitiremos que a cultura 'woke' desvirtue a Madeira", garante.