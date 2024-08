Madeira com o maior aumento da avaliação bancária de habitação (1.928 €/m2) em Julho

Tanto em termos mensais como homóloga, em Julho de 2024, o valor mediano de avaliação bancária, realizada no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação, na Madeira fixou-se em 1.928 euros por metro quadrado (€/m2), resultando em novos máximos neste indicador. A nível nacional, fixou-se em 1.638 €/m2, tendo aumentado 20 euros (1,2%) face a Junho. Na Região Autónoma esse aumento mensal foi mais do dobro (42 euros).

Assim, segundo o INE, "a Região Autónoma da Madeira apresentou o aumento mais expressivo face ao mês anterior (2,2%), tendo-se verificado uma única descida no Alentejo (-1,1%)" e "em comparação com Julho de 2023, o valor mediano das avaliações cresceu 7,4%, observando-se a variação mais intensa na Região Autónoma da Madeira (16,7%), não se tendo verificado qualquer descida". Há um ano, os valores estavam 276 euros mais baixos (1.652 €/m2), sendo que no país, o crescimento médio foi de 113 euros/m2 (era de 1.525 €/m2).

"No mês em análise, o valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi 1 818 euros/m2, tendo aumentado 7,1% relativamente a Julho de 2023. Os valores mais elevados foram observados na Grande Lisboa (2.410 euros/m2) e no Algarve (2.184 euros/m2), tendo o Centro registado o valor mais baixo (1 216 euros/m2). A Região Autónoma da Madeira apresentou o crescimento homólogo mais expressivo (13,5% para 1.989 euros/m2) e o Algarve a única descida (-0,1%) face ao mesmo período do ano anterior", refere o INE.

"Comparativamente com o mês de Junho, o valor de avaliação subiu 1,2%, registando o Norte a maior subida (2,1%) e a Região Autónoma dos Açores a descida mais acentuada (-1,0%). O valor mediano da avaliação para apartamentos T1 aumentou 32 euros, para 2.353 euros/m2, tendo os T2 subido 20 euros, para 1.853 euros/m2, e os T3 aumentado 17 euros, para 1.619 euros/m2. No seu conjunto, estas tipologias representaram 92,8% das avaliações de apartamentos realizadas no período em análise", acrescenta, sendo que na Madeira subiu 1,1% face a Junho.

Quanto às moradias, o valor mediano da avaliação bancária "foi de 1.281 euros/m2 em Julho, o que representa um acréscimo de 8,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Os valores mais elevados observaram-se na Grande Lisboa (2.419 euros/m2) e no Algarve (2.343 euros/m2), registando o Centro e o Alentejo os valores mais baixos (1.000 euros/m2 e 1.023 euros/m2, respetivamente). A Região Autónoma da Madeira apresentou o maior crescimento homólogo (20,4% para 1.803 €/m2), tendo-se registado o menor na Península de Setúbal (1,5%)".

Já comparativamente com o mês anterior, "o valor de avaliação subiu 0,7%. O Algarve apresentou o crescimento mais elevado (4,5%), ocorrendo uma única descida no Alentejo (-2,8%). O valor mediano das moradias T2 subiu 23 euros para 1 275 euros/m2, as T3 subiram 8 euros para 1 250 euros/m2 e as T4 subiram 17 euros, para 1 353 euros/m2. No seu conjunto, estas tipologias representaram 89,0% das avaliações de moradias realizadas no período em análise". Face ao mês anterior, na Madeira foi de 1,6%.