Benfica visita FC Porto em busca de pressionar Sporting na liderança da I Liga

O Benfica visita hoje o FC Porto na 28.ª jornada da I Liga de futebol, procurando pressionar o Sporting na liderança, antes de os campeões nacionais receberem o Sporting de Braga, igualados com os 'dragões' no terceiro lugar.

Vindas de oito vitórias seguidas, numa das suas duas melhores sequências na prova, as 'águias' testam a recente retoma dos anfitriões, que ganharam os últimos dois desafios e entram em campo com 56 pontos, a nove dos rivais lisboetas, quando há 21 por disputar.

Além de querer aproximar-se das duas primeiras posições, únicas de acesso à Liga dos Campeões, o FC Porto tenta não vacilar na luta pelo último lugar do pódio e descolar à condição do Sporting de Braga, opositor do Sporting na segunda-feira, no fecho da ronda.

O clássico arranca a partir das 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, sob arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga, com os anfitriões a visarem a primeira vitória em jogos grandes esta época no campeonato, após um empate e duas derrotas - incluindo uma na Luz (4-1).

Cinco horas antes, Gil Vicente e Moreirense vão medir forças em Barcelos, num encontro minhoto entre equipas separadas por seis pontos, que permitirá ao treinador dos 'galos', César Peixoto, reencontrar-se com os 'cónegos', que comandou até ao final de fevereiro.

O Moreirense está invicto ao fim de quatro jogos sob alçada do italiano Cristiano Bacci e é 10.º classificado, com 32 pontos, enquanto o Gil Vicente é 14.º, com 26, nove acima da zona de descida direta e mais três face à posição de acesso ao play-off de manutenção.

O programa dominical da I Liga contempla também a receção do Nacional ao Estrela da Amadora, que passou das 15:30 para as 18:00, após o avião que transportava a comitiva 'tricolor' para a Madeira não ter conseguido aterrar no sábado, por causa do mau tempo.

Programa da 28.ª jornada:

- Sexta-feira, 04 abr:

AVS - Estoril Praia, 0-3

- Sábado, 05 abr:

Arouca -- Famalicão, 1-2

Vitória de Guimarães - Santa Clara, 2-0

- Domingo, 06 abr:

Gil Vicente - Moreirense, 15:30

Nacional - Estrela da Amadora, 18:00

FC Porto - Benfica, 20:30

- Segunda-feira, 07 abr:

Farense - Casa Pia, 18:45

Rio Ave - Boavista, 20:15

Sporting - Sporting de Braga, 20:45