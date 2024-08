Acesso ao SESARAM "é limitado, deplorável e muitas vezes deficitário", considera ADN

O partido Alternativa Democrática Nacional (ADN) Madeira propõe a discussão na Assembleia Legislativa da Região do financiamento das consultas dos utentes do Serviço Regional de Saúde da Região realizadas no privado, independentemente de o prestador estar ou não convencionado, justificando que o acesso ao SESARAM "é limitado, deplorável e muitas vezes deficitário devido há falta de médicos".

Em nota emitida, o coordenador regional do partido, Miguel Pita, aponta para as listas de espera para consultas, exames e cirurgias que são "uma autêntica incógnita e motivo de desespero para quem necessita de acesso à saúde".

O partido ADN propõe a “discussão” na ALRAM para que seja possível os utentes recorrerem aos médicos privados não convencionados com o nosso serviço regional de saúde, de forma que estes possam submeter os recibos e sejam devidamente reembolsados pelo IA-Saúde ADN

O ADN acredita que há capacidade por parte do Governo Regional em "alterar a lei de forma que esses utentes sejam abrangidos pelo respectivo reembolso, quer o médico seja convencionado ou não".

A saúde "não pode esperar meses ou anos como sucede actualmente", critica Miguel Pita, defendendo a medida além de "anti-discriminatória dos nossos direitos de acesso à saúde, poderá mitigar o crescimento das listas de espera que desesperam os utentes da Região".