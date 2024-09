Pedro Fino anuncia no Porto Santo investimento público para manter economia a crescer

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, confirmou, esta tarde, no Porto Santo, que o Governo madeirense está a empenhado na retoma do investimento público nos próximos meses, isto depois de ter sido o investimento privado a manter a economia a crescer no período em que não havia orçamento regional aprovado. Um exemplo desse relançamento dos projectos públicos é o concurso do parque eólico de 7 megawatts na 'ilha dourada', que visa a sustentabilidade ambiental e energética da Região.

Numa declaração no âmbito da visita à Expo Porto Santo, o governante realçou que "é importante ver a dinâmica económica" da Madeira, que regista "36 meses consecutivos em crescimento". "Mesmo tendo estado o Governo em gestão e com condicionamentos ao investimento público, é importante ver que a iniciativa privada está a conseguir fazer com que a economia esteja a crescer continuamente. É importante ver isso. Agora que temos o orçamento aprovado, nós começámos a lançar novos concursos e a efectivar todo o investimento público que estava previsto para este ano", acrescentou.

Pedro Fino deu os parabéns à Associação de Indústria, Comércio e Turismo do Porto Santo por mais uma vez organizar "tão bem" um evento que reúne várias empresas locais, madeirenses e nacionais.