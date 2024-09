Representante da República destaca "grande prestígio do RG3"

O Representante da República para a RAM, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto recebeu, no Palácio de São Lourenço, para cumprimentos de despedida, o Comandante do Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3), Coronel João Bernardino, refere nota à imprensa.

Durante a audiência, o Representante da República aproveitou para destacar o grande prestígio do RG3 - unidade militar condecorada - e o contributo fundamental que o Regimento tem dado à Comunidade, sobretudo em momentos de catástrofes naturais como aconteceu recentemente, e desejou ao Coronel João Bernardino as maiores felicidades no desempenho para a sua nova Missão.