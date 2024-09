Pedra destaca qualidade de habitações em construção com dinheiro do PRR

Foi no âmbito da visita à obra de construção de 33 fogos de habitação na Nazaré, em São Martinho, com dinheiros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que Cristina Pedra, acompanhada por Bruno Pereira e por Pedro Dominguinhos, presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, destacou a qualidade do empreendimento em contrução e que deverá ficar concluído em Maio de 2025. Trata-se de um investimento de 4,4 milhões de euros.

Referindo-se a condições térmicas e acústicas "acima da média", a presidente da Câmara Municipal do Funchal destacou o facto de essas serem exigências de uma maior eficiência energética, no caso mais de 20% do que é estipulado, que contribuem para a melhoria das condições de habitabilidade, conforto e bem-estar dos moradores. Tais condições foram, também, destacadas por Pedro Dominguinhos, que considerou esta obra "um investimento relevante".

Parte destas habitações destinam-se ao arrendamento, repartidas entre a classe média e os mais jovens. A autarca adiantou que neste momento está a ser preparado o 'Regulamento Municipal de renda acessível', que terá de ser aprovado em reunião de Câmara e posteriormente pela Assembleia Municipal.