Transporte de passageiros desacelera no 2.º trimestre, excepto no metro

O número de passageiros nos transportes desacelerou ligeiramente no segundo trimestre, em termos homólogos, exceto no metropolitano, subindo 4,8% nos aeroportos, 12,3% nos comboios, 12,4% no metro e 5,1% nos transportes fluviais, segundo o INE.

Segundo as estatísticas da atividade dos transportes divulgadas hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no segundo trimestre os aeroportos nacionais movimentaram 19,3 milhões de passageiros, um crescimento de 4,8% face ao mesmo período de 2023 e que compara com a subida homóloga de 5,9% registada no primeiro trimestre.

O aeroporto de Lisboa concentrou 47,8% do movimento total de passageiros (9,2 milhões), registando um aumento homólogo de 5,1%, seguindo-se o do Porto, que atingiu 4,4 milhões de passageiros (22,6% do total; +4,8%).

Já no aeroporto de Faro registou-se o movimento de 3,1 milhões de passageiros (16,2% do total; +1,8%), no aeroporto da Madeira de 1,3 milhões de passageiros (+6,3%) e no de Ponta Delgada, Açores, o movimento de passageiros aumentou 12,7% face ao segundo trimestre de 2023, tendo atingido 771,6 mil.

No segundo trimestre, viajaram por comboio 55,0 milhões de passageiros, o que representa um acréscimo homólogo de 12,3% (+17,0% no primeiro trimestre), enquanto o metropolitano transportou 72,9 milhões de pessoas, uma subida de 12,4% que compara com os +5,0% registados no primeiro trimestre, tendo-se registado crescimentos em todos os sistemas de metropolitano.

Já o transporte de passageiros por via fluvial aumentou 5,1% relativamente ao trimestre homólogo (+8,0% no primeiro trimestre), alcançando 6,1 milhões de passageiros.

Quanto ao transporte de mercadorias, entre abril e junho registaram-se diminuições por via ferroviária (-3,4%; -6,5% no trimestre anterior) e rodoviária (-9,2%; -12,4% no primeiro trimestre), e aumentos na via aérea (+12,8%; +13,6% no primeiro trimestre) e por via marítima (+4,7%; +2,5% no primeiro trimestre)

Os portos nacionais movimentaram 23,3 milhões de toneladas de mercadorias, correspondendo a um crescimento de 4,7%, após o aumento 2,5% registado no primeiro trimestre, sendo que 12,2 milhões foram no porto de Sines (+12,1%, contra 14,8% no primeiro trimestre).

Já as mercadorias movimentadas no porto de Leixões diminuíram 1,8% (-6,3% no trimestre anterior), no porto de Lisboa decresceram 2,2% (-11,1% no primeiro trimestre), no porto de Setúbal aumentaram 2,1% (-3,4% no primeiro trimestre) e no de Aveiro reduziram 12,6% (-14,2% no trimestre anterior).

No período em análise, o transporte de gás por gasoduto diminuiu face ao período homólogo de 2023, quer na entrada (-24,7%; -2,3% no primeiro trimestre), quer na saída (-24,5%; -2,9% no primeiro trimestre), enquanto o transporte por oleoduto diminuiu 3,7% (+5,8% no trimestre anterior), atingindo 800,3 mil toneladas.