PSD congratula-se com reestruturação no sector dos transportes públicos na Madeira

O Grupo Parlamentar do PSD reuniu-se, hoje, com a Direcção Regional de Economia e Transportes Terrestres para fazer um balanço da reestruturação no sector do transporte público, que entrou em vigor no mês de Julho.

O porta-voz da iniciativa, Bruno Melim, destacou "a importância deste passo para a mobilidade sustentável e inclusiva na Região", argumentando que a renovação da frota automóvel de transportes públicos terrestres e o desenvolvimento e fusão das quatro empresas que hoje integram a rede SIGA traduzem-se numa melhoria da qualidade de vida dos madeirenses.

"Esta reestruturação tem permitido não só melhores condições de acessibilidade e de mobilidade para a população, como, ainda, melhoria da pegada ecológica no que diz respeito aos transportes públicos e mais benefícios na bilhética, seja através da gratuidade ou da redução dos preços", sulinha Bruno Melim citado em nota de imprensa.

De acordo com o parlamentar, um dos pontos principais desta estratégia de mobilidade é o alargamento das faixas etárias beneficiadas, sendo que "temos aqui um aumento dos passes gratuitos dos sub23 e +65 anos e onde, mesmo nos passes interurbanos, naqueles em que se pagam, há uma redução significativa no valor que, por utilizador, podemos falar em mais de 260 euros por ano”.

Esta medida, segundo o jovem deputado, visa "promover o transporte colectivo e contribuir para a sustentabilidade ambiental da Região".

O social-democrata revelou, disse, que, "com a implementação deste sistema de transportes, a Madeira continua a liderar em termos de apoio aos estudantes, sendo, mesmo, a única Região do país onde os estudantes deslocados têm direito à gratuitidade dos passes".

"A Região é o único sítio do país onde os estudantes que estudam fora têm também acesso à gratuitidade destes passes. São nestas políticas significativas, nas quais nós continuaremos a apostar porque garantimos um desenvolvimento sustentável da Região", reforçou.

O PSD reiterou, assim, "a vontade de continuar a apoiar e promover políticas que garantam um transporte público acessível, eficaz e ecológico", apelando a que toda a população que "usufrua deste novo modelo".