Nacional perde em Arouca com golo do madeirense Henrique Araújo

O Nacional continua sem vencer na Liga Portugal Betclic (I Liga), depois de hoje ter perdido no reduto do Arouca por 1-0, com o único golo da partida a ser da autoria do madeirense Henrique Araújo, jogador que está na equipa arouquense por empréstimo do Benfica.

Numa primeira parte sem grandes lances de perigo e pautada pelo equilíbrio a formação da casa chegou ao golo, à passagem do minuto 27 e num erro defensivo dos madeirenses onde a bola sobrou para Cristo que serviu de calcanhar Henrique Araújo com este a ultrapassar um adversário com classe, já dentro da área, para depois atirar a marcar.

Até ao intervalo a equipa de Tiago Margarido tentou chegar à baliza adversária através de contra-ataques rápidos mas não foram bem sucedidos.

No segundo tempo a toada de jogo manteve-se, com ambas as equipas a criarem várias oportunidades para golo, mas é certo é que o conjunto da casa, mesmo a vencer pela margem mínima, conseguia gerir essa mesma vantagem.

Com o apito final a chegar o Arouca festejou a sua primeira vitória no campeonato, e subiu proviorisamente ao 11.º lugar somando três pontos, enquanto o Nacional somou o segundo desaire na prova e com apenas um ponto somado está no 15.º posto provisório.