Workshop de Startups Azuis desenvolve ideias de negócios para o mar

Um workshop denominado 'Startups Azuis', que decorre hoje no Funchal, visa atrair novas ideias e investimentos para a economia dita azul, ou seja ligada ao mar, organizado pelo MARE-Madeira em parceria com a Sustainable Ocean Aliance (SOA) e a Startup Madeira, sendo possível com o apoio da Bailie Gifford e da FCT, promovendo assim junto de jovens uma aprendizagem sob a chancela de uma 'Academia Azul'.

Workshop de Startups Azuis vai juntar empreendedores do oceano As candidaturas para participar no Workshop de Startups Azuis encerram já na próxima segunda-feira, dia 12 de Agosto. O encontro, que terá lugar em Setembro, pretende dar aos jovens a oportunidade de falar com os atuais empreendedores e investidores do oceano em Portugal e no estrangeiro, e de trabalhar com eles para desenvolver novas ideias de negócio.

À comunicação social, João Canning-Clode, do MARE-Madeira, salientou que esta "é uma iniciativa cujo principal objectivo é inspirar as camadas mais jovens, nomeadamente os adolescentes, que estão algo confusos, o que querem fazer no futuro para tentarem criar um negócio na área dos oceanos".

O workshop decorre hoje e amanhã, "tem também o objetivo de inspirá-los, ouvindo oradores que convidamos, que já têm um negócio na área dos oceanos para, no fundo, fomentar a criatividade. É um evento que tem algum cariz social, porque até já neste momento já atingimos um bocado desse objetivo sem o início formal do evento, uma vez que temos 36 inscritos, e desses 36 temos 9 que estão em uma situação precária, que estão desempregados, que têm necessidades sociais", revelou esta manhã.

Canning-Clode acredita que este projecto "é o mais importante, é a primeira pedra de um projecto de uma ideia que queremos criar a longo prazo na Madeira, que é uma academia azul, cujo principal objectivo é dar formação a jovens adolescentes na área dos oceanos, nomeadamente em tudo que tem a ver com a investigação, conservação da natureza, comunicação, arte, empreendedorismo e outras disciplinas", disse.

"Será um projecto focado em jovens adolescentes, mas mais uma vez de carácter inclusivo, tendo em especial atenção os jovens que têm necessidades sociais, e é um projecto que nós queremos mesmo alavancar aqui na Madeira e esperemos que se concretize", insistiu. E acrescentou: "Tem de ser um projecto da comunidade para a comunidade. Estou absolutamente convencido que esta academia nunca irá para a frente se não ouvirmos todas as pessoas, todos os actores, nomeadamente o Governo nacional, a Universidade da Madeira, os municípios, as empresas, as ordens. Esta é uma primeira pedra neste grande desafio."

Um projecto que trás jovens de outras zonas da Madeira e que, segundo Carlos Lopes, da Startup Madeira, "é uma iniciativa essencialmente para desenvolver ideias de negócios para o mar", uma vez que "a nossa ligação com o mar é possibilitar a atração, também, de pessoas que estão na investigação que querem desenvolver negócios para o mar", almeja.

E a Startup Madeira que tem desenvolvido outros projectos dá a este evento, como noutros, um apoio transversal. "Nós estamos a desenvolver actividades no Hub Azul Madeira já há mais de um ano. Temos vindo, já fizemos um Boot Camp também na área do mar e o nosso objetivo é apoiar os empreendedores nas diferentes fases do seu investimento, qualquer que seja a área", garante o gestor público.

Reconhecendo que "nesta área do mar, a complexidade, quer a nível de investimentos, quer a nível de desenvolvimento, é grande", por isso "também a Startup Madeira tem parceiros nacionais que podem ajudar", salienta. "Digamos que esta é uma questão colaborativa, inclusive nós temos parceiros nacionais de fundos de investimentos que querem encontrar ideias interessantes e bastante sustentáveis na área do mar, mas é necessário primeiro trabalhar com estes jovens empreendedores as suas ideias, os seus modelos de negócios e é aí que a Startup Madeira poderá ajudar e faz todo o sentido de estarmos envolvidos neste tipo de iniciativas", assegura.

Saiba mais aqui.