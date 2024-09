Conselho Nacional do PSD aprova adiamento do Congresso para 19 e 20 de Outubro

O Conselho Nacional do PSD aprovou hoje o adiamento do 42.º Congresso para 19 e 20 de outubro, em Braga, por unanimidade, numa reunião que durou cerca de meia hora.

Depois da intervenção inicial do presidente do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, no âmbito da análise da situação política, o presidente do Conselho Nacional, Miguel Albuquerque, não registou inscrições e passou-se ao segundo ponto da ordem de trabalhos: a remarcação da data do Congresso.

A reunião terminou pouco mais de meia hora depois de ter começado, num dos mais rápidos encontros do órgão máximo do PSD entre Congressos.

O Congresso do PSD estava inicialmente previsto para o passado fim de semana mas, na passada terça-feira, foi anunciado o seu adiamento devido aos graves incêndios e que levaram o primeiro-ministro a cancelar toda a sua agenda durante vários dias.

De acordo com os estatutos do PSD, compete ao Conselho Nacional convocar o congresso e aprovar o respetivo Regulamento, formalidade hoje cumprida.

O 42.º Congresso do PSD irá eleger os restantes órgãos nacionais do partido, depois de Luís Montenegro ter sido reeleito presidente da Comissão Política Nacional em eleições diretas em 06 de setembro, com mais de 97,45% dos votos.

Com este adiamento, o Congresso do PSD já se vai realizar depois da entrega pelo Governo da proposta de Orçamento do Estado para 2025, até 10 de outubro, e antes da discussão na generalidade do documento, prevista para o final do mês.

A proposta de Orçamento do Estado para 2025 tem ainda aprovação incerta, já que PSD e CDS-PP (partidos que suportam o executivo liderado por Luís Montenegro) somam 80 deputados, insuficientes para garantir a viabilização do documento.