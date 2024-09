A recente derrota com o Sp. Braga não afectou o estado anímico da equipa do Nacional. Quem o garante é o experiente defesa-direito João Aurélio

“A equipa está confiante e isso nota-se perfeitamente dentro do campo. Temos dado boas respostas aos resultados menos bons. No jogo com o Sp. Braga trabalhámos bem dentro de campo, houve uma grande entreajuda, mas não conseguimos pontuar. Contudo, trabalhámos bem e vamos continuar a trabalhar bem”, salienta o capitão alvinegro que ainda não foi utilizado a presente temporada, em parte devido a problemas físicos que, entretanto, já estão ultrapassados.

Depois do desaire com os arsenalistas, as atenções estão agora centradas para o encontro com o Famalicão, domingo, às 15h30.

“O Famalicão é um adversário difícil, bastante difícil e jogando em casa ainda mais difícil é. Está a efectuar um bom campeonato, mas temos é que nos focar no nosso trabalho, naquilo que nós controlamos e trabalhar um pouco mais em todos os aspectos para conseguir trazer os três pontos."