Silas muda quatro em Leiria

O treinador do Marítimo, Jorge Silas, procedeu quatro mudanças no onze para o jogo com o União de Leiria, 15h30, em Rio Maior, isto tendo em comparação o jogo da Taça de Portugal com o Pevidém.

Entraram Gonçalo Tabuaço, Madsen, Igor Julião e Rodrigo Andrade. Saíram Samuel Silva, Tomás Domingos, Erivaldo Almeida e Danilovic.

Eis o onze do Marítimo: Gonçalo Tabuaço, Igor Júlião, Madsen, Romain Correia, Rodrigo Borges, Pedro Empis, Fransérgio, Rodrigo Andrade, Carlos Daniel, Patrick Fernandes e Euller