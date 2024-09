Em média ocorrem 70 acidentes por semana na Madeira?

Um acidente de trânsito, mais um, ocorrido na via rápida (VR1) na manhã desta segunda-feira, dia 23 de Setembro, na zona do Funchal, não só congestionou a circulação e exasperou muitos dos condutores envolvidos no inevitável pára-arranca, como também, o que já é habitual, motivou inúmeras reacções nas redes sociais.

Na página ‘on-line’ do DIÁRIO (dnoticias.pt) o leitor Jose Manuel Gonçalves comentou a notícia ‘Acidente na Via Rápida a abrir a semana’ com o seguinte post: “A média são 70 por semana, neste caso faltam 69. Digo isto com alguma tristeza, porque não sei se um dia por terceiros me envolva nesta (guerra diária) nas estradas da Madeira”.

Este foi um dos vários comentários à notícia que dava conta de “um acidente ocorrido esta manhã, ainda antes das 8h00, no sentido Ribeira Brava - Machico, na Via Rápida” que condicionou a circulação desde o túnel da Quinta da Palmeira, provocando filas de trânsito “por mais de 2,5 km, bem além do nó de Santo António”.

Terá razão na afirmação quanto ao número médio de acidentes por semana, partindo do princípio que se estava a referir à sinistralidade rodoviária no global da Região, Madeira e Porto santo, e não apenas às ocorrências verificadas ao longo dos cerca de 44 quilómetros de extensão da VR1, entre a Ribeira Brava e Machico (Caniçal).

Para tirar a dúvida nada melhor que consultar o balanço semanal (de sexta-feira a quinta-feira) da sinistralidade registada pela Polícia de Segurança Pública, habitualmente comunicada à impressa às sextas-feiras.

Da consulta feita às notícias relacionadas com a Madeira este ano publicadas com a etiqueta ‘Sinistralidade’, só não foi possível apurar a sinistralidade em três das 37 semanas já cumpridas no presente ano. De fora da análise ficaram assim os sinistros ocorridos nas semanas de 5 a 11 de Janeiro, de 19 a 25 de Julho, e de 9 a 15 de Agosto.

As restantes 34 semanas foram contabilizadas, o que ‘valida’ a amostra da sinistralidade rodoviária registada nas estradas da Madeira desde o início do presente ano.

Sinistralidade semanal que variou entre as 40 ocorrências registadas pela PSP entre os dias 12 e 18 de Janeiro, e os 86 acidentes de viação contabilizados nas altamente sinistradas semanas de 5 a 11 de Abril e igualmente de 5 a 11, mas do mês de Julho.

Com base nos números divulgados pelo Comando Regional da PSP Madeira, nas 34 semanas contabilizadas foram registados 2.179 acidentes rodoviários, o que traduz uma média mensal de 64,08 acidentes por semana. Um diferencial de 6 acidentes na média semanal que alegara o leitor cibernauta.

Contudo, se reduzirmos o período de avaliação à época do ano que acaba de terminar, o Verão, aí as contas da sinistralidade supera o referencial de 70 acidentes por semana.

Isto porque, nas 11 semanas deste Verão de 2024 com dados da sinistralidade publicados – desde a semana 21 a 27 de Junho até a semana anterior, de 13 e 19 de Setembro – foram contabilizados 809 acidentes de viação, o que traduz, em média, 73,54 sinistros por semana.

Perante estes dados concretos apurados com base na sinistralidade oficial, é razoável concluir-se que a apreciação dos 70 acidentes por semana na Madeira é imprecisa. Mas não muito significativamente imprecisa. Sendo certo que dependendo do ´ângulo’ da análise, poderá ser aproximada ao verdadeiro (sinistralidade durante o Verão) ou relativamente distanciada para uma conclusão falsa (sinistralidade desde o início do presente ano).

Eis os registos da sinistralidade rodoviária em 2024 apurados (data da semana e total de acidentes):

13 e 19 de Setembro/77 acidentes; 6 a 12 de Setembro/74; 30 de Agosto a 5 de Setembro/70; 23 e 29 de Agosto/74; 16 a 22 de Agosto/74; 2 a 8 de Agosto/74; 26 de Julho e 1 de Agosto/77; 12 a 18 de Julho/ 67; 5 a 11 de Julho/86; 28 de Junho a 4 de Julho/71; 21 a 27 de Junho/65; 14 a 20 de Junho/61; 7 a 13 de Junho/48; 31 de Maio a 6 de Junho/77; 24 a 30 de Maio/67; 17 a 23 de Maio/62; 10 e 16 de Maio/56; 3 a 9 de Maio/61; 26 de Abril a 2 de Maio/53; 19 a 25 de Abril/59; 12 a 18 de Abril/67; 5 a 11 de Abril/86; 8 de Março a 4 de Abril/69; 22 a 27 de Março/61; 15 a 21 de Março/49; 8 a 14 de Março/73; 1 a 7 de Março/61; 23 e 29 de Fevereiro/56; 16 a 22 de Fevereiro/44; 9 a 15 de Fevereiro/47; 2 a 8 de Fevereiro/57; 26 de Janeiro a 1 de Fevereiro/64; 19 a 25 de Janeiro/52; 12 a 18 de Janeiro/40.