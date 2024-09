Rafaela Fernandes elogia "sinergias entre instituições para combater desperdício alimentar"

A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente presidiu hoje, dia 28 de Setembro, à sessão de abertura das comemorações do Dia Internacional da Consciencialização Sobre Perdas e Desperdício Alimentar, organizadas pelo Banco Alimentar Contra a Fome da Madeira, no centro comercial Madeira Shopping, no Funchal.

Rafaela Fernandes aproveitou a ocasião para elogiar a iniciativa do Banco Alimentar, destacando "o trabalho em rede que esta instituição estabelece com os diferentes serviços do Governo Regional com vista à redução do desperdício alimentar".

No que toca a este tema, a secretária regional partilhou os três grandes desafios que as comunidades enfrentam. Primeiro, entende que "o combate ao desperdício alimentar exige um compromisso de todos". "É muito importante o trabalho em rede, desde as iniciativas privadas associativas às iniciativas empresariais e às realizadas pelos serviços públicos", vincou, destacando a propósito, "a importância do trabalho desenvolvido nas escolas" junto das gerações mais novas.

Depois, lembrou que "o combate ao desperdício alimentar depende da gestão eficaz dos recursos disponíveis". "Não devemos produzir além do que precisamos. Não há, efectivamente, Planeta B. Temos de trabalhar para a boa gestão dos recursos. Seja a água, seja os solos disponíveis com potencial agrícola", apontou.

Por último, a governante referiu-se às metas para o Ambiente, nomeadamente ao nível da redução de produção de resíduos e bio resíduos, "que coloca muitos desafios, em particular para o sector empresarial".