PAN critica postura "irresponsável" de Rafaela Fernandes sobre casamento no Fanal

O PAN criticou, hoje, aquilo que considera ser uma postura "irresponsável" da secretária regional do Ambiente em relação ao casamento autorizado no Fanal, apontando uma "desvalorização do nosso património natural". O partido relembra que formalizou queixa à UNESCO, aguardando resposta da mesma quanto a esta situação.

Rafaela Fernandes não entende "razão para tanta polémica" sobre casamento no Fanal A secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, comentou hoje a festa de casamento no Fanal, um evento que tem gerado grande polémica e que até motivou uma investigação da Guarda Nacional Republicana (GNR).

"Os madeirenses têm o direito de usufruir da sua ilha mas acima de tudo o dever de preserva-la. Não estamos a falar de um casamento que foi feito num espaço qualquer, estamos a falar de património da UNESCO que tanto nos orgulha ter e que tudo devemos fazer para manter a sua integridade e preservação. Ainda que tenha sido na zona de estacionamento, não se pode abrir precedentes", considera Mónica Freitas.

A porta-voz do partido aguarda para ver qual será a interpretação da UNESCO quanto à utilização deste espaço para um casamento. "As imagens chocaram os madeirenses pela quantidade de lixo, a poluição sonora que se proporcionou e o total desrespeito com a nossa natureza, que não pode ser usada a qualquer custo", afirma.

O PAN reforça ainda não ser apenas esta situação que o preocupa, mas também o grande fluxo de turistas que visitam este espaço diariamente, "colocando em causa as espécies quer vegetais quer animais. É fundamental criar mecanismos de controlo e responsabilização, não podemos permitir que estas zonas continuem a ser alvo de negligência e irresponsabilidade humana. É urgente também e continuamos a alertar para a sinalização da área para que as pessoas não continuem a se pendurar em árvores. Estamos a falar de árvores centenárias que se encontram debilitadas pelo processo natural e cuja presença humana tem de ser de contemplação e não destruição", refere.

O partido PAN refere ainda relativamente ao Fanal ser uma zona de repouso e silêncio, segundo o Decreto n°14/82/M, "referir que isto nunca foi regulamentado e utilizar como desculpa para permitir este tipo de eventos, é de uma grande irresponsabilidade governativa, sobretudo para quem está a tutelar uma área tão importante na Região, como o Ambiente."