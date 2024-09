UE recomenda que se evite o espaço aéreo libanês e israelita

A Comissão Europeia e a Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA) aconselharam hoje as companhias aéreas a "não operarem" no espaço aéreo do Líbano e de Israel.

"A Comissão Europeia e a EASA decidiram emitir Boletins de Informação sobre Zonas de Conflito (CZIB), recomendando a não operação no espaço aéreo libanês e israelita a todos os níveis de voo", afirmaram.

A recomendação está em vigor até 31 de outubro e pode ser revista, adaptada ou retirada na sequência de uma "análise de avaliação revista", segundo a agência espanhola Europa Press.

A AESA sublinhou que está a "acompanhar a situação" na região e as consequências para a aviação civil do confronto militar entre Israel e o Hezbollah.

Constata-se uma "intensificação dos ataques aéreos" e a "degradação da situação de segurança", assinalou.

A organização "continuará a acompanhar de perto a situação para avaliar se é necessário aumentar ou diminuir o alerta de risco para os operadores da UE em consequência da evolução da ameaça", acrescentou.

Israel intensificou os ataques aéreos no Líbano desde segunda-feira, provocando mais de 700 mortos desde então.

Uma das vítimas é o líder do partido xiita libanês Hezbollah (Partido de Deus), Hassan Nasrallah, que morreu num bombardeamento contra a sede da organização realizado na sexta-feira, num subúrbio no sul de Beirute.

A morte de Nasrallah foi confirmada hoje pelo Hezbollah, horas depois de ter sido anunciada pelo exército israelita.