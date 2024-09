PS recomenda baixar, em 30%, as taxas de todos os escalões do IRS

Jacinto Serrão apresentou um projecto de resolução, do PS, que recomenda a aplicação do diferencial fiscal de 30% às taxas de todos os escalões do IRS.

O deputado acusa o PSD de, ao longo de décadas, não estar preocupado "com os rendimentos da população". A preocupação, garante, "foi concentrar a riqueza em alguns".

Jacinto Serrão recordou os dados do secretário regional de Finanças, Rogério Gouveia que destacou o facto de a Madeira ter "um PIB de ricos, dos mais ricos de todo o país".

Uma riqueza que "não é justamente distribuída" e apresenta indicadores que mostram isso, como o facto de a Madeira ter "um poder de compra per capita dos mais baixos do país", ter dos maiores índices de pobreza.

O PS garante que há "folga orçamental" para reduzir impostos e apela aos partidos que suportam o Governo Regional, mas que concordam com a proposta do PS para que a aprovem.