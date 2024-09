Hezbollah fala em intensificar operações contra israelitas

As brigadas iraquianas do Hezbollah falaram hoje na possibilidade do movimento xiita intensificar as operações contra os "inimigos israelitas".

"Esperamos que as fações de resistência islâmica no Iraque, que apoiam a Palestina e o Líbano, aumentem o número e a escala das suas operações, bem como o nível de ameaça ao inimigo", afirmou um porta-voz das brigadas iraquianas do Hezbollah, Abu Ali al, citado pela Agência France Press (AFP).

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que as forças armadas vão continuar a atacar "com força" as posições do grupo xiita libanês Hezbollah até que seja garantido o regresso dos deslocados do norte do território israelita.

"Estamos a atacar o Hezbollah com golpes que não podiam imaginar. Estamos a fazê-lo com força, estamos a fazê-lo com determinação. Prometo-vos uma coisa: não descansaremos até que eles [os deslocados] regressem a casa", disse Netanyahu num vídeo publicado no seu perfil oficial na rede social X, no qual reafirmou que os ataques são dirigidos ao Hezbollah e não contra o Líbano.

Na segunda-feira, Israel iniciou uma intensa campanha de bombardeamentos, sobretudo no sul e leste do Líbano, justificando que está a visar posições do Hezbollah e 'rockets' e mísseis alegadamente escondidos em zonas civis para atacar o território israelita.

Os bombardeamentos, na escala de centenas em três dias, já custaram a vida a mais de 600 pessoas e provocaram a deslocação de dezenas de milhares de libaneses, segundo as autoridades do Líbano.