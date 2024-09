Miguel Castro reeleito líder do Chega Madeira

Miguel Castro, actual líder do Chega Madeira (CH/M) ganhou as eleições internas realizadas este domingo no Funchal, destronando as candidaturas encabeçadas por Magna Costa e por José Fernandes.

Miguel Castro, que é também líder parlamentar do CH/M, foi assim reeleito para segundo mandato como presidente da direcção Regional da Madeira do Chega.

A lista A, de Miguel Castro, obteve 39,1% dos votos válidos, a lista B, de Fernando Gonçalves, obteve 31,1%, e a lista C, de Magna Costa, conquistou 27,7% dos votos.

Foram ainda registados 0,3% votos brancos e 1,8% de votos nulos.

Além de ter ganho a Comissão Política Regional, a lista A, de Miguel Castro, venceu a Mesa Regional (38,6%) e o Conselho de Jurisdição Regional (38,3%).

Junto à sede apenas foram notados alguns apoiantes da lista C, incluindo a própria Magna Costa.