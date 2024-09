Deputados do Chega reuniram com profissionais de táxi e TVDE

Os deputados Francisco Gomes (eleito pela Madeira) e Carlos Barbosa, do grupo parlamentar do Chega (CH) na Assembleia da República, reuniram com diversos representantes do sector dos transportes de passageiros, entre os quais a APTAD, AMTVDE, ANTUP e TAXIS-RAM. "Os encontros, que tiveram lugar do parlamento português, foram pautados por uma agenda de temas relacionados com o setor dos transportes públicos, incluindo a atual legislação referente aos TVDE", realça uma nota do partido.

Em específico, os deputados do CH e os representantes dos táxis e dos TVDE "abordaram a necessidade de rever a legislação em vigor, incluindo no que diz respeito à sua aplicação nas regiões autónomas, onde as realidades sociais e geográficas diferem do restante território nacional", acrescenta.

"A proliferação dos serviços de TVDE na Madeira foi um dos vários pontos da reunião. Estamos cientes das dificuldades enfrentadas pelos profissionais do setor face ao crescimento destes novos modelos de transporte, que, por vezes, não estão sensíveis às especificidades da Região e podem colocar em risco a qualidade do serviço.”

"A proliferação dos serviços de TVDE na Madeira foi um dos vários pontos da reunião. Estamos cientes das dificuldades enfrentadas pelos profissionais do sector face ao crescimento destes novos modelos de transporte, que, por vezes, não estão sensíveis às especificidades da Região e podem colocar em risco a qualidade do serviço." Francisco Gomes

O encontro, que foi promovido pelo CH, "insere-se numa série de esforços que têm vindo a ser coordenados pelos deputados daquele partido no sentido de promover alterações legislativas que respondam às necessidades dos profissionais, velando pela integridade do serviço TVDE", explica o partido.

"O objetivo desta iniciativa é assegurar que a legislação é adaptada às particularidades do setor, ao mesmo tempo que põe termo ao funcionamento desordenado de alguns operadores, o qual tem gerado situações complexas para o país e para as populações." Francisco Gomes

Adicionalmente, refere, "foi também discutida a importância de garantir que quaisquer mudanças legislativas contemplam medidas que assegurem a segurança dos utentes, um ponto considerado crucial pelos presentes".

"A regulamentação dos TVDE tem suscitado debates sobre a necessidade de criar um quadro que assegure a igualdade de condições de trabalho e também a confiança dos utilizadores nos serviços prestados, protegendo o consumidor de algumas lacunas legais que podem potenciar práticas pouco recomendáveis", salienta Francisco Gomes.

Em resumo, "as reuniões assinalam mais um passo" do CH na "tentativa de alcançar um equilíbrio mais justo para o setor dos transportes. A par dos esforços legislativos em curso, os deputados sublinharam que continuarão a trabalhar em prol de uma legislação mais equitativa, que respeite as especificidades regionais e nacionais, enquanto reconhece os desafios da modernização e digitalização dos transportes", conclui.