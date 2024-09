Fred. Olsen Cruise Lines opera ‘cruzeiros mistério’

São cruzeiros de 9 noites em que os passageiros não sabem qual o itinerário. São usados nomes antigos dos navios e divulgados nomes falsos dos portos para que os passageiros, na maioria britânicos, não descubram quais os destinos. Esta é uma aposta da Fred. Olsen Cruise Lines.

Está a decorrer a conferência ‘Desafios e oportunidades para a indústria do turismo de cruzeiros na região atlântica e no mundo’, inserida na Cruise Atlantic Islands Conference 2024 (CAI), na Sala da Assembleia Municipal do Funchal. Esta conferência tem como oradores Eduardo Cabrita, Director Geral MSC Portugal; Fiona Noone, Gerente de Planejamento Marítimo e Operações na Marella Cruises TUI; Kai Algar, Gerente de Planejamento Marítimo e Portuário na Fred. Olsen Cruise Lines; Amadeu Albuquerque, Gerente Sênior de Operações Náuticas na Mystic Cruises; Rafael Fernández-Álava, Director de Comunicação e Relações Externas na Costa Crociere; e Mark Robinson, Gerente Geral do BC Group. A moderação está cargo de Virginia Lopez Valiente, CEO do Cruises News Media Group.

Kai Algar refere que esta é uma oferta que requer muita preparação e planeamento devido ao secretismo.