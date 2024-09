O MADS vai realizar, nos dias 23, 24 e 25 de Setembro, audições para encontrar acotres/cantores que queiram integrar o elenco da peça 'Fantasma da Ópera'.

As audições decorrem na Igreja Inglesa, à Rua do Quebra Costas, no Funchal, pelas 19 horas. A procura visa actores e cantores a partir dos 16 anos.