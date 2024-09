Semana Europeia da Mobilidade de 2024 encerrou com Mobi Open Day na Avenida do Mar

O 'Mobi Open Day' decorreu ontem, na Avenida do Mar e na Praça do Povo, marcando o encerramento da Semana Europeia da Mobilidade de 2024, organizada pela Câmara Municipal do Funchal. A presidente e o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra e Bruno Pereira, marcaram presença no evento.

A iniciativa consistiu na promoção de diversas actividades lúdico-desportivas, nomeadamente com a demonstração de diversas modalidades, zumba, voleibol, basquetebol, orientação, ginástica, Boccia, ciclismo, laser run, incluindo também camas elásticas, insufláveis e karting.

Ainda na Praça do Povo, os participantes puderam também realizar rastreios de saúde e experienciar simulações, com recurso a tecnologia de realidade virtual.

A Semana Europeia da Mobilidade de 2024 decorreu de terça a domingo, tendo tido um conjunto de iniciativas, que incluíram, entre outras, uma exposição na Praça do Município, Teatrinho da Mobilidade, na Ludoteca do Parque de Santa Catarina, um debate na Escola Secundária Jaime Moniz, implementação de uma faixa “Kiss and Ride” junto a um infantário na freguesia de Santa Maria Maior, uma marcha pela saúde, que percorreu o centro do Funchal e a inauguração de dois postos duplos para carregamento de veículos eléctricos.