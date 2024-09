Comunistas pedem à Justiça para anular validação da vitória de Maduro

O Partido Comunista da Venezuela (PCV) solicitou ao Supremo Tribunal de Justiça (STJ) que anule a decisão da Câmara Eleitoral que certificou os resultados das presidenciais de 28 de julho em que Nicolás Maduro foi reeleito.

"Solicitamos à Câmara Constitucional que reveja a decisão da Câmara Eleitoral, por considerarmos ser uma decisão ilegal, que viola a Constituição, as leis, e tenta impedir o povo venezuelano de conhecer os resultados das eleições de 28 de julho, em violação da soberania popular" anunciou o secretario-geral do PCV, Óscar Figuera.

#26Sep Por qué el Partido Comunista de Venezuela exige la nulidad de la sentencia de la Sala Electoral del TSJ que valida la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales.



Declaraciones del Secretario General del Comité Central del PCV, Oscar…

O anúncio foi feito num vídeo divulgado na rede social X [antigo Twitter], no qual Figuera afirmou estar confiante que o STJ admita o pedido e ordene ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE) que cumpra a Constituição e divulgue as atas desagregadas, mesa por mesa, e "elimine toda a dúvida razoável que existe perante a tentativa da Câmara Eleitoral, do Executivo e do CNE de impor uns resultados que ninguém sabe de onde proveem".

"Esperamos que se faça justiça, porque o papel da Câmara Constitucional é vigiar que se cumpra o mandado da Constituição", frisou.

No vídeo, Óscar Figueira explicou ainda que o PCV está a organizar processos de articulação cívica e popular, pacífica, no marco da Constituição e das leis, com o propósito de exigir que se respeitem os direitos das pessoas detidas na Venezuela, depois das eleições, e dos trabalhadores demitidos por não apoiarem o atual governo.

#DDHH La Secretaria Política del PCV en Caracas, Jackeline López, envía un mensaje de unidad y lucha para hacer frente a la política de represión y terror que ejecuta el Gobierno Nacional contra los sectores populares tras las elecciones. #LiberenALxsPresxsPorProtestar

A Venezuela realizou eleições presidenciais a 28 de julho, tendo o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) atribuído a vitória a Nicolás Maduro com pouco mais de 51% dos votos.

A oposição venezuelana contesta os dados oficiais e alega que o candidato e antigo diplomata Edmundo González Urrutia, atualmente exilado em Espanha, obteve quase 70% dos votos.

A oposição e muitos países denunciaram uma fraude eleitoral e exigiram que sejam apresentadas as atas de votação para uma verificação independente.

Em 22 de agosto, a Câmara Eleitoral do STJ certificou "sem objeções" os resultados do CNE, considerando Nicolás Maduro Presidente eleito da Venezuela para o período 2025-2031, apesar das acusações de fraude feitas pela oposição, que continua a exigir a divulgação das atas desagregadas.

A decisão foi tomada em resposta a um pedido de Maduro para rever os totais de votos, depois de a oposição ter publicado registos de votação 'online' de 80% das mesas de voto, mostrando que o candidato da oposição Edmundo González ganhou por uma margem de mais de 2 para 1.