Maduro ordena aos militares o reforço das operações antiterroristas

O Presidente Nicolás Maduro ordenou hoje às Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela (FANB) reforçar as operações antiterroristas no país, nomeadamente a procura e captura dos alegados terroristas que obedecem aos Estados Unidos e à Espanha.

"Estamos derrotando o terrorismo (...) Há que reforçar os planos antiterroristas que nos estão enviando dos Estados Unidos, com a CIA [Agência Central de Inteligência], e da Espanha, com o CNI [Centro Nacional de Inteligência, serviços de informação]. Reforçar a procura de terroristas e a neutralização de qualquer possibilidade de que queiram impor na Venezuela uma política a 'bombazos' [à força] e de sabotagem", disse.

Nicolás Maduro falava durante a celebração do 19.º aniversário do Comando Estratégico Operacional das FANB (CEOFANB), após uma intervenção do general-chefe Domingo Hernández Lárez, sobre estratégias "visíveis" para defender o país.

"São ações visíveis das FANB, mas também temos a capacidade invisível para proteger cada palmo do nosso território e, com essas capacidades combinadas das forças visíveis, poderosíssimas, com as invisíveis, é que estamos derrotando o terrorismo", frisou Nicolás Maduro.

Por outro lado, Nicolás Maduro instou as FANB e a população a manter-se alerta perante planos fascistas e imperialistas que possam ameaçar a estabilidade do país e explicou que graças ao trabalho dos serviços de informações, organismos de segurança do Estado e do próprio povo, tem sido possível capturar terroristas e mercenários que pretendiam atacar o sistema elétrico venezuelano e o sistema do Conselho Nacional Eleitoral, para gerar caos e iniciar uma guerra civil no país.

O Presidente da Venezuela voltou a acusar a oposição de fascista, de estar envolvida em planos violentos no país, com os quais vinculou a líder opositora "María Fascista Machado"

Segundo Domingo Hernández Lárez, uma das estratégias para proteger a Venezuela de qualquer invasão estrangeira é o "Escudo Nacional Bolivariano de Defesa da Pátria", do qual tem sido fundamental a união cívico-militar, e que conta com Unidades de Resposta Rápida, comunais, com mais de 100 homens cada.

Precisou que ao longo de este ano foram realizados 132 destacamentos operacionais táticos com patrulhamento a nível nacional e exercícios militares com tarefas específicas, chamados de Bronce, Plomo, Mercúrio, Aço e Cobre, para assegurar o espaço territorial e preservar a ordem interna.

Domingo Hernández Lárez precisou que os exercícios do Escudo Bolivariano têm como propósito ainda combater uma guerra multidimensional contra a Venezuela, com linhas estratégicas que passam pela fusão da união cívico-militar-policial e a integração dos Poderes Públicos com os organismos de segurança do estado.

Também o máximo uso das unidades de ação rápida e o fortalecimento dos componentes para a vigência do espaço da soberania da Venezuela.