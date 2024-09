Miguel Castro contesta "número político" do PS

A primeira reacção à proposta do PS de aplicação do diferencial de 30% a todos os escalões do IRSA veio do Chega. Miguel Castro considera que este é apenas "um número político" e recorda que a redução fiscal só pode ser feita no orçamento.

"Se o PS tivesse responsabilidade tinha ido negociar a redução fiscal no orçamento, o local próprio para esta discussão", afirmou.

O deputado do CH fazia referência aos encontros que o Governo Regional manteve com vários partidos para a inclusão de propostas no OE2024. "Temos de assumir os nossos compromissos", afirma.