Miguel Castro pergunta ao PS se vota a favor de uma moção de censura do Chega

"Vai votar a favor de uma moção de censura do Chega, ou vai dizer que com o Chega não", perguntou Miguel Castro, dirigindo-se directamente à bancada do PS.

O líder regional do CH garante que o seu partido está no parlamento "pelos madeirenses" e que, quando se colocar a questão de uma moção de censura, quer saber se o PS vai "votar a favor".

Paulo Cafôfo reagiu e acusou o CH de ser uma "bengala" do PSD ao ter viabilizado o programa do Governo e o orçamento e, só por isso, "a Madeira não tem outro governo". Sobre a moção de censura, assegurou que quando o PS decidir avançar com uma moção não fará "propaganda disso".