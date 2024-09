“Sustentabilidade não se resolve com tipos a jogar tinta aos outros” Miguel Albuquerque

O presidente do Governo Regional considera que a sustentabilidade, associada ao princípio da densidade populacional, não se resolve com “tipos que jogam tinta a outros”. Na sua opinião deve ser os princípios do Iluminismo a “razão”, a “ciência” e a “tecnologia” a resolver estes dilemas da humanidade, afastando teorias apocalípticas que não acredita.

Declarações proferidas no encerramento das Primeiras Jornadas Regionais da Sustentabilidade-Madeira, que decorre no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

Miguel Albuquerque disse ainda que acredita que a desmaterialização vai fazer com que a produtividade e o conjunto de serviços e de bens dispensados permitam uma melhor sustentabilidade apontado que “revolução digital será um dos amigos da sustentabilidade ambiental” dando exemplo dos smartphones que “veio substituir diversos cangalhos de equipamentos” e até enciclopédias.

“Num smartphone poupamos toneladas e toneladas de matérias”, sustentou aquilo que na sua óptica são exemplo de desmaterialização e que acarreta benefícios.

O terceiro desafio enumerado passa pela “inteligência artificial” que traz na sua óptica traz benefícios “ultra positivos” na medida em que encontrará soluções que afligem a humanidade, um dos quais, apontou, são as alterações climáticas.

Por fim disse que o estado social deve continuar a fazer intervenção junto dos mais vulneráveis.