Albuquerque envia "um grande abraço" a Carlos Teles

O presidente do Governo Regional enviou "um grande abraço" a Carlos Teles, presidente da Câmara Municipal da Calheta, que não marcou presença na Festa do Pero, que decorre na Ponta do Pargo.

Na sua intervenção, Miguel Albuquerque disse que "Carlos Teles não precisa de ninguém para o defender, porque o povo do concelho da Calheta conhece-o muito bem". "Sabe que é um home afável, honesto, íntegro, que sabe falar com o povo e que tem uma obra fantástica ao serviço da nossa população", terminou.