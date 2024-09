Dentro de momentos tem início as I Jornadas Regionais da Sustentabilidade - Madeira na rota da sustentabilidade que decorre no Colégio dos Jesuítas, no Funchal. Com um painel recheado de oradores, GRACE é uma associação empresarial de utilidade pública, sem fins lucrativos, que actua nas áreas da Responsabilidade Social e Sustentabilidade contando actualmente com mais de 330 empresas associadas aos mais variados sectores de actividade.

É conhecido pelo seu papel proeminente na promoção da cidadania empresarial em Portugal, dispõe de uma plataforma para ajudar as empresas que pretendem fomentar o seu impacto positivo na sociedade.

A associação empresarial de referência em Portugal, criada em 2000, promove este evento que surge com o propósito de discutir ideias para construção de um futuro mais sustentável.

A iniciativa acontece quando se assinala o Dia Nacional da Sustentabilidade, data instituída o ano passado em Portugal, por resolução do Conselho de Ministros, conta, na abertura, com as intervenções de Pedro Amaral Frazão - vice-presidente da Direcção do GRACE, em representação do Grupo Sousa, Cláudia Coelho - Sustainability and Climate Change Partner, PwC Portugal, Ana Sousa, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude e Sílvio Fernandes, Reitor da Universidade da Madeira.

Seguidamente, às 10h30, a primeira apresentação do período da manhã ficará a cargo de Pedro Amaral Frazão, que irá abordar o Framework ESG, que diz respeito às ferramentas e estruturas que ajudam as empresas a relatar e gerenciar os seus impactos ambientais, sociais e de governança.

Após uma curta pausa, às 11h15, dar-se-á início ao primeiro painel ‘(E)NVIRONMENT: Esforço de Todos por um bem Maior Comum’ que conta com a participação de Hélder Almeida - Area General Manager, Grupo Trivalor, Manuel Ara Oliveira, director regional do Ambiente e Mar, Manuel Cunha, Ceo, Euroscut e Mirandolina Freitas, Controlo de Qualidade, Grupo Ilha Peixe. Este terá a moderação de Beatriz Jardim, vice-presidente da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros.

No período da tarde, conforme programa disponibilizado ao DIÁRIO, Media Partner destas Jornadas, é altura de discutir o “S”. Às 14h15, começa o Painel (S)OCIAL: Um por Todos, Todos por Um ou Todos por Todos, com a presença de Adílio Câmara, director executivo do Centro Paroquial do Carmo, Ana Melim, directora da Qualidade, FN Hotela- ria, César Cunha, CEO, A CONFEITARIA e Graça Moniz, directora regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais, moderado por Nélia Santos, presidente da Associação Onda Solidária.

Às 15h30, Cláudia Coelho, Sustainability and Climate Change Partner, PwC Portugal, Cristina Mendonça, directora de Sustentabilidade e Qualidade, Grupo Finançor e Rita Agostinho, Sustainability Specialist, MC Sonae, darão início ao Painel (G)OVERNANCE: Compliance como Factor de Competitividade. Este será moderado por Cátia Ferreira, Vogal do Conselho de Administração do SESARAM.

As I Jornadas Regionais da Sustentabilidade - Madeira na rota da sustentabilidade encerram com uma alocução do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, ao que se segue um Madeira de Honra que contará com o apoio do IVBAM - Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira