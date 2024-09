CDU pede "apuramento dos factos e das responsabilidades" nos processos de corrupção em curso

A CDU realizou, esta tarde, junto ao Palácio de São Lourenço, no Funchal, uma tribuna pública de protesto "contra a corrupção no regime e contra a corrupção do regime".

Na ocasião, Edgar Silva apelou "ao necessário prosseguimento de todos os esforços para apuramento dos factos e das responsabilidades nos processos de investigação em curso" e apresentou algumas das medidas de combate à corrupção defendidas pelo partido.

"Esta tribuna tem também por objectivo exigir a tomada de medidas, há décadas reivindicadas pela CDU, de combate às situações opacas de financiamento dos partidos políticos, de luta contra a promiscuidade em que titulares de cargos públicos e decisores políticos transitam para empresas privadas, com o também misturam as funções de representação institucional e o interesse público com negócios privados", declarou Edgar Silva.

"Surgem as notícias sobre a multiplicação de processos de corrupção na Madeira. Toda esta realidade é o resultado da mais profunda promiscuidade entre o mundo dos negócios e a governação, da absoluta fusão entre o poder político e os grandes interesses económicos e financeiros", reforçou o líder da CDU.

"O combate à corrupção e à criminalidade económico-financeira é um combate a travar em defesa do regime democrático e pelo aprofundamento da democracia", rematou.