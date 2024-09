"Não há nada que belisque o seu bom nome [Carlos Teles]", garante vice-presidente da Câmara da Calheta

Num evento onde tem marcado presença anualmente, Carlos Teles não esteve este ano na Festa do Pêro, na Ponta do Pargo, na Calheta, em virtude da semana marcada pela Operação 'Ab Initio', onde acabou por ser detido, constituído arguido, juntamente com outros 8, saindo em liberdade na sexta-feira.

Coube à vice-presidente do Município, Doroteia Leça, intervir na festa em nome da autarquia, onde deixou palavras de apreço para com Carlos Teles.

"Uma palavra de apreço ao meu presidente, ao nosso presidente Carlos Teles", disse, já no final da sua intervenção, obtendo uma forte ovação. "[Carlos Teles] que amanhã está de regresso ao serviço, mas que como podem compreender teve uma semana muito difícil e precisa de descansar. Isto afecta qualquer pessoa de bem e afecta o meu presidente, o nosso presidente, que é uma pessoa de bem", salientou a autarca.

Garanto-vos que, daquilo que eu sei e ouvi, não há nada que belisque o seu bom nome, a sua reputação e faço votos que ele volte com muita força - e que vai voltar -, porque é uma pessoa de bem e só está bem quando está a satisfazer o interesse público do município, da sua terra e dos calhetenses. Doroteia Leça, vice-presidente da Câmara da Calheta

Homenagem aos agricultores

Antes, lembrou que esta festa "é uma verdadeira homenagem a todos os agricultores, a todos aqueles que tornaram possível ao longo dos tempos a manutenção e a repetição desta que é uma homenagem aos nossos produtos da terra".

Quero em primeiro lugar agradecer à Casa do Povo [da Ponta do Pargo], na pessoa do senhor presidente Alcindo, e agradecer a toda a sua equipa e a todas as direcções da Casa do Povo que, ao longo dos tempos, tornaram possível juntamente com o trabalho conjunto com o Governo Regional e os municípios e juntas de freguesia e que se mantenham estas festas e homenagens. Doroteia Leça, vice-presidente da Câmara da Calheta

Aproveitou ainda para dizer que "hoje já não há desculpa para vir à Ponta do Pargo", "a distância é curta", "graças ao investimento do Governo Regional" nas acessibilidades. Lembrou o importante investimento do campo de golfe que vai dinamizar a economia e deixou uma palavra de agradecimento aos agricultores.