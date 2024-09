Associação Amigos da Diáspora e os Emigrantes Madeirenses recebeu 15 tablets com apoio da CMF

A Associação Amigos da Diáspora e os Emigrantes Madeirenses recebeu, hoje, 15 tablets que foram adquiridos com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, no âmbito do apoio ao associativismo. Estes dispositivos estão programados com os manuais que serão utilizados pelos novos alunos que farão os próximos cursos, bem como com ferramentas de IA.

A vereadora Ana Bracamonte, que tutela o pelouro da Diáspora e Migrações, esteve, hoje, presente, no Centro de Convívio Professor Virgílio Pereira, na Freguesia de Santa Luzia, na cerimónia de entrega de certificados de cursos de português A1 e A2, língua não materna, destinado a imigrantes residentes no Funchal.

Estes cursos são dinamizados pela referida associação, uma instituição particular de solidariedade social, que visa promover o desenvolvimento social, cultural recreativo e desportivo da comunidade migrante.